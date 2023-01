Nuova Gamec, approvato il progetto esecutivo: il cantiere in tarda primavera - Foto

Un edificio in grado di intercettare i nuovi linguaggi e le nuove forme dell’arte, senza eseguire demolizioni radicali e con una visione ambiziosa del futuro culturale della città: il Comune di Bergamo ha concluso la progettazione della nuova GAMeC di Bergamo, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città, da anni ormai alla ricerca di una nuova sede che le consenta di adeguarsi, a 31 anni dalla sua nascita, alle esigenze dell’oggi, profondamente diverso rispetto al lontano 1991. Nell’ultima seduta del 2022 la Giunta ha approvato la delibera che dà il via all’iter per l’aggiudicazione dell’appalto.