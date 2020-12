Nuova operazione alla stazione autolinee

Due arresti e decine di persone controllate Idenficate dai carabinieri di Bergamo 40 persone: contestate anche 6 contravvenzioni al codice della strada e 7 violazioni alla normativa anti-Covid.

I Carabinieri di Bergamo, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel capoluogo e nell’hinterland cittadino, controllando numerose persone e veicoli in transito.

Nel corso dei controlli cominciati nel primo pomeriggio di mercoledì 2 dicembre e proseguiti tutta la notte, incentrati nell’area della stazione ferroviaria e viale Papa Giovanni XXIII, i Carabinieri hanno identificato circa 40 persone, 10 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti , contestando anche 6 contravvenzioni al codice della strada e 7 violazioni alla normativa anti-Covid. Due uomini, un 44enne di origine malese e un 22enne di origine marocchina, sono stati segnalati alla competente autorità per uso personale di sostanze stupefacenti; quest’ultimo, privo di documenti, è stato deferito anche per violazione della legge sull’immigrazione.

Inoltre, i militari hanno arrestato un giovane, 24enne originario di Milano, per aver rubato una smerigliatrice del valore di circa 100 euro circa da un esercizio commerciale di Nembro e, in esecuzione di un ordine di carcerazione, un 51enne di Scanzorosciate, per truffa e sostituzione di persona commessi a Bergamo e Pontirolo. Infine, un uomo 36enne, di origine marocchina, è stato denunciato a Cenate Sotto poiché fermato alla guida di un’autovettura con targa contraffatta; nell’occasione, l’auto, un’Alfa Romeo 147, è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA