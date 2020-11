Nuovi controlli anti spaccio in stazione

Tre arresti e oltre 40 persone identificate In campo i Carabinieri di Bergamo con le Unità cinofile di Orio al Serio.

I Carabinieri di Bergamo, supportati dalle Unità cinofile di Orio al Serio, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto ai reati nell’area della stazione ferroviaria, hanno arrestato nella giornata di martedì 24 novembre, tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti, controllando inoltre numerosi esercizi pubblici e decine di veicoli in transito.

L’area interessata dai controlli su persone e veicoli in transito è quella in particolare di piazzale Marconi e viale Papa Giovanni XXIII. Nel corso dell’operazione, nel pomeriggio e nella serata di martedì, i militari dell’Arma hanno identificato circa 40 persone in transito, di cui 10 di interesse operativo con vari precedenti, tra queste, due sono state tratte in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, un uomo di 29 anni, di origine tunisina, è stato fermato nell’atto di cedere una dose di hashish a un assuntore e trovato poi in possesso di ulteriori 20 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi e pronta ad essere venduta. Allo stesso modo, un 24enne, originario della Nigeria, con precedenti specifici, è stato fermato dopo aver ceduto una dose di hashish a un altro assuntore. Infine, un giovane, 21enne di origine ghanese, è stato denunciato per aver commesso lo stesso reato. Nella stessa area, la serata precedente, i Carabinieri hanno anche arrestato un 36enne, di origine tunisina e già noto per analoghi precedenti, fermato subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente e trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni, la droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro e i tre uomini arrestati sono stati trattenuti in attesa del giudizio direttissimo.

