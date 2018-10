Nuova rotta Ryanair verso Creta

In estate si volerà a Heraklion Due voli a settimana da luglio 2019 per l’isola greca

Ryanair ha annunciato due nuove rotte da Milano Bergamo e da Milano Malpensa verso Heraklion, entrambe con una frequenza di due voli a settimana, e operative da luglio 2019 come parte della programmazione di Ryanair per l’estate 2019 in aggiunta alle altre 54 rotte italiane già annunciate.

«Per promuovere la nuova destinazione stiamo mettendo in vendita posti su tutto il nostro network a partire da €14,99 per viaggiare fino a fine gennaio 2019» ha detto John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair.

