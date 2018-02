Nuova settimana invernale (con lo smog)

Ritornano pioggia e neve a bassa quota Anche la nuova settimana si preannuncia instabile e via via più fredda con qualche fiocco previsto anche a bassa quota.

Dopo questa domenica instabile, il sistema nuvoloso proseguirà anche per la prossima settimana con possibili piogge sparse che interesseranno anche la Bergamasca. Una buona notizia se si pensa che le polveri sottili sono ancora sopra il valore limite, fissato a 50 microgrammi per metrocubo. Le rilevazioni dell’Arpa di sabato 17 indicano 83 microgrammi a Bergamo, in via Garibaldi, 85 in via Meucci, 76 a Dalmine e 80 a Filago con 77 microgrammi anche a Osio Sotto.

Oltre alla pioggia, è prevista anche la neve data la corrente di aria fredda in arrivo da Russia e Scandinavia. Secondo 3BMeteo tutta l’Italia rimarrà inglobata in una blanda e ampia circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più fredde provenienti appunto dall’Est Europa. Le temperature sono quindi di nuovo in calo con clima invernale specie al Nord e una instabilità continua che dà incertezza al meteo di questo febbraio dai cieli grigi e freddi.

