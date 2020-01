Nuove barriere per sicurezza e antirumore

Piano da 700 mila euro in 6 punti della città Sarà interessato in particolare il quartiere della Conca Fiorita con la posa del nuovo tratto di barriere fonoassorbenti lungo via Acquaderni sulla circonvallazione Fabriciano.

Barriere protettive e fonoassorbenti, novità in vista nel 2020 a Bergamo: il Comune di Bergamo ha infatti approvato due delibere che prevedono la posa di nuovi guard rail e barriere per migliorare la sicurezza stradale e di barriere fonoassorbenti lungo la circonvallazione, intervento quest’ultimo di grande importanza per la vivibilità delle aree lungo la principale via di scorrimento del traffico in città.

Iniziamo dalle barriere fonoassorbenti: oltre alla manutenzione straordinaria di parte delle barriere già presenti lungo la circonvallazione Fabriciano (per sistemare i problemi e i danni che gli agenti atmosferici hanno arrecato negli anni alle strutture lungo via Tremana, via Pescaria, via Crocefisso e via Rosolino Pilo), il Comune di Bergamo installerà nuove barriere in corrispondenza di via Acquaderni. Si tratta di un intervento atteso davvero da anni dal quartiere, che ne aveva fatto richiesta almeno dieci anni or sono: si parla di un intervento di 81 metri di lunghezza, con barriere alte 4 metri. Il valore del progetto è complessivamente di 400mila euro.

Il Comune nel 2020 interverrà anche per sostituire o realizzare nuove barriere di protezione stradale per migliorare la sicurezza lungo le principali arterie di scorrimento e a traffico intenso: 300mila euro saranno la base della gara d’appalto di un intervento che garantirà nuovi guard rail strutture in 6 diversi punti della città.

Si parte con la sostituzione delle barriere sulla circonvallazione Plorzano, sullo spartitraffico lungo la via Buttaro; poi la sostituzione e la realizzazione di un nuovo impianto sulla bretella che dalla rotonda Goisis immette in direzione autostrada sempre nella circonvallazione Plorzano. Interventi previsti nell’immissione da via delle Valli su Largo Decorati al Valor Civile, lungo via Lunga e via Rovelli (a protezione del fosso laterale); in via Borgo Palazzo, a proteggere la pista ciclabile dall’ingresso del parco fino alla via Gritti. Infine il progetto prevede la sostituzione delle barriere danneggiate da incidenti in molti altri punti della città.

«Si tratta di progetti che reputo molto importanti per i nostri concittadini – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – e per migliorare la sicurezza delle strade della città. La posa del nuovo tratto di barriere fonoassorbenti lungo via Acquaderni completa di fatto l’infrastruttura lungo la circonvallazione Fabriciano, garantendo una maggiore vivibilità a quest’area del quartiere della Conca Fiorita, nella quale trovano spazio molte residenze, ma anche strutture sportive all’aperto che beneficeranno della riduzione dell’inquinamento acustico».

