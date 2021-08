Nuove rastrelliere per le bici alla stazione di Bergamo: 100 posti disponibili Rastrelliere per le bici anche la ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga.

Sono state installate in questi giorni le nuove rastrelliere della zona della stazione di Bergamo. Circa 100 posti per biciclette che vanno a sostituire le precedenti rastrelliere smontate nelle scorse settimane per consentire una migliore visuale nell’area del piazzale vicino all’ingresso del dopolavoro ferroviario.

«Un investimento sulla mobilità dolce – spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni – che si affianca alla velostazione in fase di realizzazione su piazzale Marconi e che va a compensare la perdita di un centinaio di posti bici avvenuta con lo smontaggio delle precedenti rastrelliere, per ragioni di sicurezza, alla destra della stazione ferroviaria. Le nuove rastrelliere sono più comode, sicure e anche in vista, con tutto quel che questo comporta in un’area tra le più video sorvegliate della città. Contemporaneamente abbiamo provveduto a dotare di rastrelliere per le bici anche la ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga, recependo la forte richiesta di posti per biciclette in un luogo tra i più frequentati della città da quando è stato riqualificato dalla nostra Amministrazione».

