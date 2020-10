Nuove semplificazione ricette online

Addio alla carta dal 2021 Dal 2021 così verrà eliminata per sempre la stampa del promemoria sulle ricette: tutto sarà in formato digitale, sia per il medico che per il farmacista.

La farmacia potrà accedere alle prescrizioni direttamente dal proprio software gestionale. Il paziente potrà chiedere i medicinali con la tessera sanitaria e un codice «usa e getta».

L’accordo, della durata di cinque anni, consente di migliorare alcuni importanti servizi a disposizione dei cittadini. Saranno infatti semplificati i processi e reso più agevole l’accesso a farmaci e prestazioni sanitarie, anche a favore di una più efficace continuità ospedale-territorio.

Il paziente non tecnologico informato con sms su numero ricetta

Il farmacista, in aggiunta, potrà registrare nel Fascicolo sanitario elettronico il numero di cellulare dell’assistito. Anche se non si è ancora registrato al proprio Fascicolo sanitario online, il paziente in questo modo potrà ottenere via sms il codice Nre (Numero della ricetta elettronica). Inoltre in futuro potrà ricevere, sempre via sms, un codice ‘usa e getta’. Un’agevolazione utile a quanti sono meno tecnologici, o perché non hanno smartphone o perché non utilizzano Internet.

Semplificazione e innovazione, tassello dell’alleanza Regione farmacie

«L’alleanza fra Regione e sistema farmacie lombarde – sottolinea l’assessore Gallera – in questo modo si arricchisce di un nuovo tassello importante. Miriamo alla semplificazione, ponendo l’innovazione tecnologica al servizio del cittadino».

Novità segue prenotazioni in farmacia prestazioni specialistiche

«Il percorso di collaborazione – aggiunge Gallera – è stato avviato negli anni scorsi con la possibilità di prenotare in farmacia le prestazioni specialistiche e diagnostiche da effettuare nelle strutture sanitarie regionali. Si è quindi ulteriormente irrobustito col coinvolgimento della rete farmaceutica per la distribuzione dei vaccini ai medici di base».

Farmacie, un avamposto: ai cittadini servizio efficiente e di prossimità

«Questo accordo – dice Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia – rafforza per i prossimi cinque anni la collaborazione che già lega le farmacie lombarde alla Regione. Ci permetterà in effetti di garantire ai cittadini un servizio ancora più moderno, efficiente e di prossimità, valorizzando il nostro ruolo di avamposto del Sistema sanitario sul territorio. La possibilità di accedere alla piattaforma Siss, in particolare, risponde alla volontà della farmacia di essere sempre più all’avanguardia, anche dal punto di vista tecnologico, e di poter ampliare i servizi offerti alla comunità, grazie a una maggiore informatizzazione».

