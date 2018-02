Nuovi alberghi, Bergamo fa gola

Francesi e spagnoli sondano il centro La lente delle catene alberghiere internazionali su Bergamo. Da Francia e Spagna c’è più di un interesse a valutare acquisizioni in città. Bergamo fa sempre più gola.

La vicinanza a Milano, la presenza di Orio al Serio - terzo aeroporto d’Italia - e una notevole vivacità imprenditoriale fanno della nostra città una meta molto ambita. Ma c’è più di un ma, in primis l’assenza di immobili adatti ad accogliere alberghi con più di 100 stanze, dimensioni con le quali sono solite cimentarsi le grandi catene internazionali. Su L’Eco di Bergamo in edicola lunedì 19 febbraio tutti i rumors sui nomi dei gruppi internazionali che negli ultimi mesi hanno sondato il terreno in città. Sono tante le partite da seguire.

