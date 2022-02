Nuovi controlli per Zapata, mercoledì in Finlandia dal professor Orava

(Foto by Magni)

Nella giornata di mercoledì Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Sakari Orava a Turku, in Finlandia. Lo comunica l’Atalanta nel consueto notiziario sul sito web del club, facendo il punto sulle attività della squadra. L’attaccante colombiano – rientrato a partita in corso contro il Cagliari dopo l’infortunio dello scorso 21 dicembre nella gara contro il Genoa – aveva giocato solo 14 minuti prima di lasciare il campo con una sospetta lesione al tendine dell’adduttore e il rischio di una stagione finita in anticipo. Sakari Orava, proprietario di una clinica proprio a Turku, ortopedico di fama mondiale, è stato medico della squadra olimpica finlandese tra il 1988 e il 2000, consulente di Real Madrid, Milan, Barcellona, Chelsea e Juventus. Sotto i suoi ferri sono già passati Van Basten, Guardiola, Beckham e Pogba.

Martedì pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri si sono allenati in vista del quarto di finale della Coppa Italia contro la Fiorentina in programma giovedì alle 18 al Gewiss Stadium. Sempre a parte Miranchuk. Mercoledì 9 febbraio, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

