Nuovi incarichi per dieci sacerdoti

Ecco tutte le designazioni Il vescovo Francesco Beschi, provvedendo alla cura pastorale della diocesi e alle necessità delle comunità, ha designato alcuni sacerdoti a un nuovo servizio.

Ecco i nuovi incarichi

Don Luca Della Giovanna sarà vicario parrocchiale di Seriate; finora era vicario interparrocchiale di Castione, Dorga, Bratto.

Don Renè Zinetti sarà vicario parrocchiale di Pontida, trasferendosi da Urgnano.

Padre Angelo Livio Epis sarà vicario interparrocchiale di Cantoni d’Oneta, di Chignolo d’Oneta, di Gorno e di Oneta, nell’Unità Pastorale della Val del Riso.

Don Elio Artifoni sarà collaboratore pastorale di Alzano Maggiore e di Alzano Sopra.

Don Paolo Pacifici sarà collaboratore pastorale a Torre Boldone.

Don Marco Perrucchini sarà collaboratore pastorale di Brembo di Dalmine.

Don Marco Tasca sarà collaboratore pastorale di San Martino oltre la Goggia, di Moio e di Valnegra.

Don Filippo Bolognini è stato nominato amministratore parrocchiale di Terno.

Don Giovanni Gualini è stato nominato delegato vescovile per l’Ordo Virginum.

Don Giovanni Gusmini è stato nominato direttore dell’Ufficio per la Pastorale universitaria.

Monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia diocesana, andrà a vivere a Bergamo nella Comunità dei Preti del Sacro Cuore e don Mario Della Giovanna, nuovo direttore dell’ufficio per la Pastorale della famiglia, risiederà a Seriate.

Con la solennità del patrono Sant’Alessandro iniziano effettivamente il loro servizio alla diocesi il vicario episcopale per gli Affari economici don Mario Carminati (già prevosto di Verdello) unitamente all’economo diocesano Dr. Mario Campana, il vicario episcopale per la vita consacrata l’Abate di Pontida Dom Giordano Rota, il delegato vescovile per la formazione del clero don Luigi Paris (finora prevosto di Ponte San Pietro) e la professoressa Daniela Noris come direttore dell’ufficio per la Pastorale scolastica.

