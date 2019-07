Nuovi ritardi da Orio per Blue Panorama

Dopo 38 ore il decollo per Minorca Nuovi ritardi da Orio per Marsa Matruh e da Santorini nella mattinata di martedì 2 luglio. Finita l’odissea di 160 passeggeri diretti a Minorca.

Ancora ritardi per la compagnia Blue Panorama nella mattinata di martedì 2 luglio: in ritardo il volo da Orio al Serio a Marsa Matruh in Egitto che doveva partire alle 8 e che è partito invece per le 11. In ritardo di quattro ore anche il volo della stessa compagnia in partenza da Bergamo per Santorini in Grecia delle 12.15, riprogrammato per le 16. In ritardo anche il volo da Santorini diretto allo scalo bergamasco: il volo era programmato per le 11.35 ed è stato posticipato alle 15.10.

I ritardi nella mattinata si sommano a quelli della compagnia aerea del giorno precedente. Sono arrivati finalmente a destinazione alle 23 di lunedì 1° luglio i 160 passeggeri del volo per Minorca che avrebbe dovuto lasciare Bergamo domenica 30 giugno, accumulando un ritardo di 38 ore complessive. Non è andata meglio ai passeggeri diretti a Reggio Calabria che sono partiti alle 4 di martedì 2 luglio dopo essere stati spostati per un’ora in albergo. I passeggeri diretti in Calabria avrebbero dovuto decollare per le 19.45: tra loro anche disabili, anziani e bimbi molto piccoli.

