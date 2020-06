Nuovi temporali e nubifragi in provincia «Pioggia e maltempo fino a giovedì»

Nuovi temporali e nubifragi in provincia

L’estate (almeno quella meteorologica, che è cominciata il primo giugno) non decolla: nuovi temporali e nubifragi si sono abbattuti sulla Bergamasca nel pomeriggio di martedì 9 giugno. «Almeno sino a giovedì 11 giugno - afferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - saremo in compagnia di un vortice di bassa pressione “incastrato” tra Francia e Italia, con tempo frequentemente instabile. L’estate dunque non decollerà neanche nei prossimi giorni, con nuovi rovesci e temporali sparsi che colpiranno “a macchia di leopardo” soprattutto le regioni del Nord e del Centro Italia».

Ferrara invita a fare attenzione «perché i fenomeni potranno risultare localmente intensi, anche a carattere di nubifragio o accompagnati da grandine e improvvise raffiche di vento; non sono da escludersi ancora locali allagamenti o disagi, specie tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, dove già si registrano criticità idrogeologiche. «Attenzione: questo non significa - precisa il meteorologo di 3bmeteo.com - che pioverà 24 ore su 24, tra un rovescio e un temporale ci saranno anche intermezzi soleggiati».

Il Sud rimarrà ai margini dell’azione ciclonica - prosegue l’esperto - con qualche rovescio o temporale di passaggio ma meno frequente e con maggiori momenti soleggiati rispetto al Centronord». «Venerdì - continua Ferrara - sarà la giornata più stabile, grazie ad un temporaneo aumento della pressione. Tuttavia già nel weekend potrebbe giungere un nuovo impulso instabile con qualche rovescio o temporale di passaggio ancora una volta soprattutto al Centronord». Quanto alle temperature, le massime fino a giovedì saranno comprese tra 22 e 26 gradi. Un rialzo termico è atteso tra venerdì e sabato, con clima estivo ma senza eccessi.

