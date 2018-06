Nuovi temporali in arrivo, temperature giù

Ma nel weekend torna a splendere il sole L’estate non decolla: nuovo vortice di aria fredda in arrivo venerdì 8 giugno con temporali e temperature in calo.

L’estate non decolla: è in arrivo l’ennesimo vortice di aria fredda con temporali forti. «Ennesimo peggioramento ormai imminente al Centro-Nord con piogge e temporali anche forti»: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. «Colpa dell’assenza di un anticiclone forte sul Mediterraneo, ormai da oltre un mese sbilanciato sul Nord Europa. Il Mediterraneo e dunque l’Italia rimangono così preda di vortici depressionari, che prendono vita da Spagna e Portogallo dove il tempo si mantiene insolitamente instabile e fresco. Anche venerdì 8 giugno avremo dunque a che fare con nuovi rovesci e temporali al Centronord, dopo le piogge anche incisive sulla Sardegna. I fenomeni risulteranno localmente di forte intensità, in particolare su Valpadana, Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio; qui non sono da escludersi anche dei nubifragi. Poco o nulla invece al Sud con fenomeni solo sporadici, più probabili sul basso versante tirrenico».

La buona notizia è che migliora la situazione nel weekend. «Per il fine settimana ci sono invece buone notizie, con l’alta pressione che sarà in temporanea rimonta anche sull’Italia – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com –: sabato 9 giugno avremo ancora qualche residua pioggia al Centro e sul basso versante tirrenico ma in esaurimento; più sole altrove salvo qualche nuovo temporale su Alpi, Appennino e Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 giugno in prevalenza soleggiata ovunque fatta eccezione per ancora qualche occasionale e breve temporale di calore sui monti e all’estremo Sud».

Se per venerdì 8 giugno dobbiamo aspettarci ancora temperature in calo, nel weekend torna il caldo. «Le temperature saranno in calo venerdì soprattutto al Centronord in concomitanza con il passaggio del vortice temporalesco. Nel weekend invece netta ripresa con valori pienamente estivi e punte di 30-32°C sulle aree interne; moderata sensazione di afa lungo le coste e sulla Pianura Padana» concludono da 3bmeteo.com.

