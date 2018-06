Nuovo asfalto sulle circonvallazioni

Ecco dove si interverrà a Bergamo La Giunta del Comune di Bergamo approva il terzo lotto di intervento, avverrà nell’estate, lavori su 30mila mq di strada. Ecco dove.

La Giunta di Palazzo Frizzoni approva il piano di manutenzione straordinaria per le circonvallazioni 2018, per un totale di 40mila i metri quadrati di manto stradale messi a nuovo, avrà un costo complessivo di 500mila euro. Prosegue così l’impegno sulle circonvallazioni cittadine, sulle quali il Comune prevede di completare l’opera di ripavimentazione in pochi anni, e sulle strade in generale, che quest’anno prevedono cantieri per oltre 60 vie cittadine, con un investimento di più di 1,8milioni di euro, record degli ultimi anni.

Tre le aree interessate dal progetto approvato giovedì 14 giugno: sulla circonvallazione Fabriciano, in direzione A4 da termine lavori 2017 alla rampa di uscita verso il quartiere Monterosso (intervento pari a 7.000 mq di asfalto); sulla circonvallazione Plorzano, sulle corsie in direzione A4 dalla rampa di uscita verso Monterosso a via delle Valli (per un totale di 25.000 mq); infine sulla circonvallazione Mugazzone – viadotto Boccaleone, in direzione A4 sulla corsia di marcia destra da via delle Valli) per altri 8.000 mq di asfalto. L’intervento sarà realizzato entro il 2019.

I tratti stradali interessati dagli interventi rivestono tutti particolare importanza nell’ambito della rete viabilistica comunale. Durante l’esecuzione dei lavori si procederà anche a mettere in quota le caditoie esistenti, verificandone contestualmente le condizioni di funzionamento, e di realizzarne di nuove qualora si ritenesse necessario. I tratti di carreggiata in buone condizioni verranno consolidati e mantenuti. Come avvenuto quest’anno, l’esecuzione dei lavori avverrà prevalentemente in orario serale e notturno in modo da arrecare il minor disagio possibile.

Le nuove asfaltature previste si aggiungono a quelle già realizzate e in fase di realizzazione, un totale di 57mila metri quadrati di carreggiata delle sole circonvallazioni comunali interessate. Nell’estate 2018 partiranno infatti interventi per 30mila mq (che si aggiungono ai 27mila già realizzati lo scorso anno) su quattro diverse aree: la prima in ordine di estensione è quella di via delle Valli – via Correnti compreso sovrappasso in direzione Valseriana, in cui si andranno a riasfaltare 14mila metri quadri. Segue il tratto di circonvallazione Plorzano e Mugazzone dal sovrappasso di via Zanica (inizio competenza comunale) in direzione valli, in cui si interverrà su due corsie. Interventi minori per estensione, ma egualmente importanti per la viabilità, verranno realizzati sulla bretella di immissione in uscita dalla circonvallazione Fabriciano per la rotonda Monterosso-Stadio, compreso il relativo marciapiedi.

«Proseguono gli interventi di sistemazione delle circonvallazioni – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – nel corso del 2017 ne abbiamo riasfaltato alcuni tratti, abbiamo ripristinato guardrail danneggiati in seguito a incidenti automobilistici, e abbiamo realizzato un primo intervento sul nodo di Pontesecco che, pur non facendo parte della circonvallazione, ha ricadute notevoli sulla viabilità di questa. Quest’anno abbiamo chiuso il delicato lavoro su via delle Valli e ora ci accingiamo a mettere a nuovo molti altri mq di strada. I tratti riasfaltati lo scorso anno hanno avuto un impatto positivo sulla percorribilità e sicurezza delle strade interessate dalle riasfaltature: lavoriamo dunque nella direzione di rendere quanto più sicuro il percorso sulle strade e sulle circonvallazioni cittadine».

