Nuovo guasto a Pioltello

Ritardi per i pendolari Si preannuncia un rientro dal lavoro molto faticoso per i pendolari che viaggiano sulla linea da Bergamo a Milano Centrale: ci sono ritardi annunciati fino a 60 minuti a causa di un guasto a uno scambio in prossimità della stazione di Pioltello Limito.

A farne le spese in primis i viaggiatori del treno delle 18.02 da Bergamo a Milano Centrale che hanno già accumulato un ritardo - destinato ad aumentare - di 20 minuti. Ne danno notizia il Comitato pendolari bergamaschi sul profilo Twitter e Facebook riprendendo un post di Trenord. In un primo momento era stato annunciato che il ritardo era dovuto a un malore di un passeggero. La tratta è proprio quella in cui si è verificato il deragliamento del 25 gennaio scorso in cui sono morte tre persone e su cui sono ancora in corso le indagini.

