Lavori di riasfaltatura in via Tiraboschi

Nuovo look per via Tiraboschi

Lavori di riasfaltatura: stop alle auto Un intervento necessario dopo i lavori di allargamento delle aree pedonali di queste ultime settimane.

Lavori di riasfaltatura per via Tiraboschi nella notte tra martedì e mercoledì e in quella tra mercoledì e giovedì (tra il 17 e il 19 settembre). Un intervento necessario dopo i lavori di allargamento delle aree pedonali di queste ultime settimane. La via sarà quindi interrotta al traffico privato tra le 20 e le 5 di entrambe le notti, sarà consentito invece il traffico dei mezzi pubblici fino alla mezzanotte.

