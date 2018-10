Nuovo palazzetto dello sport all’ex Ote

Il nodo dei costi a carico delle società Prime fasi dell’operazione «Chorus Life» e primi problemi. Le tre società temono che le spese per usare l’impianto possano lievitare.

Sulla sua importanza sono tutti d’accordo: persino in Consiglio comunale, dove il via libera al progetto è stato bipartisan. Ma al di là degli evidenti benefici per la città, con l’avanzare delle prime fasi della complessa operazione di «Chorus Life» si comincia ad occuparsi di alcuni aspetti di natura gestionale. A porsi qualche interrogativo sul futuro sono le tre società sportive professionistiche che negli impianti dell’area ex Ote troveranno, da qui a tre anni, la loro nuova casa: l’Olimpia Pallavolo, la Zanetti Bergamo, la Bergamo Basket 2014. Fin qui tutto perfetto, ma qualche esitazione nasce al momento di tirare una riga alla voce costi. Che rischierebbero di essere più alti rispetto a oggi, gravando quindi su bilanci lontani anni luce, tanto per intenderci, da quelli del panorama calcistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA