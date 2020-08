(Foto by Fonte: www.meteoam.it)

L’intensa perturbazione da Sud Ovest ripresa dal satellite (Foto by Fonte: www.meteoam.it)

Nuovo peggioramento sabato pomeriggio

Le previsioni meteo per il weekend Le precipitazioni previste saranno piuttosto copiose e insistenti, specie sulla fascia prealpina, dove permane alto il rischio di smottamenti vista la natura dei rovesci, molto intensi e localizzati.

La perturbazione atlantica in azione sulla provincia sta mantenendo tutte le attese che avevamo annunciato nei giorni scorsi in fase di previsione, con pioggia e rovesci intensi.

Nuovo impulso perturbato in arrivo

(Foto by Luca Tiraboschi)

Come evolverà la giornata odierna (sabato 29 agosto)? Dopo una breve pausa mattutina, dove la pioggia è scesa solo a tratti, attendiamo nelle prossime ore un ulteriore peggioramento del tempo dettato dall’arrivo di un nuovo impulso perturbato da Sud Ovest. Le precipitazioni previste saranno piuttosto copiose e insistenti, specie sulla fascia prealpina, dove permane alto il rischio di smottamenti vista la natura dei rovesci, molto intensi e localizzati. I fenomeni continueranno anche nella notte, seppur con qualche breve pausa, e proseguiranno pure nella giornata di domani (domenica 30 agosto) dove, solo in serata, avremo i primi miglioramenti, con probabile cessazione della pioggia. In fine, val la pena sottolineare che, tra oggi e domani, saranno possibili eventi atmosferici con grandine e colpi di vento, oltre che occasionali allagamenti.

