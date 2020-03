Nuovo triste corteo di mezzi militari

A Ponte San Pietro per portare via 35 bare Le salme dei bergamaschi deceduti per il coronavirus nell’Isola saranno trasportate a Bologna.

Nuovo trasporto di bare dalla Bergamasca da parte dell’Esercito: nella mattinata di martedì 24 marzo i mezzi militari si sono portati a Ponte San Pietro dove, da un capannone di via Papa Giovanni XXIII, sono state portate via 35 bare, destinate a Bologna. Si tratta di salme giunta dal policlinico di Ponte San Pietro ma non solo: dalla cosiddetta Isola bergamasca alle valli, come ha spiegato sul posto il sindaco Marzio Zirafa. Sono stati anche organizzati dei posti di blocco per impedire l’avvicinamento alla zona del capannone.

