«Nutrie e cinghiali, è un’emergenza»

Pericolo sulle strade: 400 incidenti Coldiretti chiede azioni incisive sugli ungulati. Dal 2013 hanno provocato 400 incidenti stradali in Lombardia, alcuni dei quali mortali.

Colture devastate, canali e difese spondali ridotti a colabrodo e interi allevamenti di animali sterminati. Aumentano sempre di più i danni causati da nutrie e cinghiali, in provincia di Bergamo. E, oltre ai danni al lavoro di agricoltori e imprese, il proliferare di queste specie selvatiche diventa un pericolo sempre maggiore anche per l’incolumità delle persone. Dal 2013 a oggi si calcola che abbiano provocato circa 400 incidenti stradali in Lombardia, alcuni dei quali mortali.

