Nuvole e pioggia: il meteo peggiora

Ferragosto all’insegna dell’instabilità Non sarà un Ferragosto tranquillo dal punto di vista meteorologico. Una perturbazione atlantica seguita da aria più fresca determinerà un peggioramento a partire proprio dal Nord.

Un campo di pressioni medio-alte presente sul Mediterraneo e l’Italia riuscirà a garantire una domenica ancora in prevalenza buona, anche se a tratti nuvolosa al Nord, prima di un guasto del tempo più pronunciato causato dal passaggio di un fronte atlantico nel corso della settimana di Ferragosto. Già da sabato le nuvole sono aumentate e si prevedono da domenica i primi temporali che proseguiranno fino a metà della prossima settimana.

Il Ferragosto potrebbe quindi guastarsi e anche le temperature sono in diminuzione: sarà un po’ meno caldo al Nord e sul medio-alto adriatico per i venti di bora con massime anche inferiori ai 30°C in pianura, specie tra Piemonte e Lombardia.

