Nuvole in arrivo e piogge in serata

Domenica incerta, poi torna il bello Nuvole in arrivo e temperature in calo: ecco il meteo di domenica 24 giugno. Il bel tempo tornerà da lunedì.

Sulla nostra provincia non sarà la classica domenica estiva di beltempo, anzi, in arrivo un fronte nuvoloso e qualche pioggia nella serata del 24 giugno. Le temperature, intanto, si sono già abbassate: afa addio, le massime non superano i 25/26 gradi anche se la prossima settimana pian piano torneranno caldo e sole. Ecco le previsioni di Daniele Berlusconi, esperto di 3B Meteo, su Bergamo Tv.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA