Nuvoloso con ancora pioggia a tratti

Migliora martedì ma il weekend è brutto Maggio all’insegna della pioggia, e pare non ci sia ancora una vera e propria tregua. Al momento sono ancora le basse pressioni a dettar legge, con il Mediterraneo sempre più in balia dei flussi Nord occidentali.

Tra l’altro, fa anche piuttosto freddo, tanto che in quota sulle Orobie (oltre duemila metri), la neve è tutt’oggi di casa. Lunedì sarà ancora una giornata nuvolosa, con continui rovesci di pioggia alternati a brevi pause asciutte. Martedì mattina, complice un momentaneo rialzo pressorio, ecco il primo vero miglioramento: non durerà a lungo, perché già dal pomeriggio forti temporali potrebbero essere in agguato su tutta la provincia, specie sui monti. Tra mercoledì e giovedì condizioni più stabili sulla Penisola con pochi disturbi legati ancora a una circolazione umida sud occidentale e in un contesto climatico più mite che ci riporterà quasi in linea con il periodo.

L’anticiclone delle Azzorre però è troppo defilato a ovest, ed è quindi più incline a mantenere la sua posizione sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo occidentale piuttosto che sull’Italia, tuttavia il flusso perturbato atlantico attraverserà una fase di stanca e l’anticiclone ne approfitterà per allungarsi anche verso le nostre regioni: ciò avverrà intorno a metà settimana. Sul finire della settimana invece è probabile che dovremo fare i conti con una nuova saccatura, già a partire da venerdì.

