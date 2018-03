Offese il pm del caso Yara

Ora Belotti deve risarcire Il deputato leghista ha risarcito il magistrato Letizia Reggeri con 11 mila euro e una lettera di scuse.

Il deputato Daniele Belotti risarcisce il pm del caso Yara, Letizia Ruggeri, che lo aveva querelato per diffamazione nel 2012. Il leghista ha versato 11 mila euro al magistrato che aveva attaccato via mail. Le scuse in una lettera.

