Oggi alle 16,30 il Venerdì Santo in diretta

La liturgia del vescovo ancora in ospedale Oggi pomeriggio, venerdì 10 aprile, alle 16.30 nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII il vescovo presiederà l’Azione liturgica del Venerdì Santo che sarà possibile seguire su Bergamo Tv e in streaming sul sito www.bergamotv.it.

Anche per celebrare il Giovedì Santo, invece del tradizionale rito in Cattedrale, monsignor Beschi ha scelto l’ospedale, un simbolo perché è vicino ai malati in questo momento tragico segnato dal coronavirus. Il bianco e l’oro, più luminosi che mai. La luce intensa della chiesa dell’ospedale - che le immagini televisive di Bergamo Tv hanno portato nelle nostre case - ieri sera sembrava sciogliere le pareti ed arrivare a toccare le soglie del buio, quel buio e quel dolore che da settimane opprimono la nostra terra. La luce di una Pasqua che già si intravede e si attende nell’inizio del Triduo sacro.

Lungo sarebbe l’elenco di ciò che in questo Giovedì Santo del 2020 non si è svolto come negli anni precedenti: non è stato celebrato in cattedrale e non ha potuto vedere compiuti alcuni gesti che lo caratterizzano, ma soprattutto è stato un Giovedì Santo a porte chiuse, in una comunione di preghiera. Con il vescovo i sacerdoti della Cattedrale e i frati dell’ospedale.

«Siamo in un luogo - ha sottolineato all’inizio della Messa - che rappresenta il segno della cura dei malati contro un morbo aggressivo e distruttivo. L’ospedale Papa Giovanni, tutti gli ospedali che hanno accolto i malati, le residenze in cui sono ospitati gli anziani, le case nella nostra città e nei paesi oggi sono il Cenacolo in cui Gesù spezza il pane dell’amore e versa il vino del sacrificio».

Il vescovo ha voluto ricordare subito all’inizio della celebrazione i malati e chi li cura e li assiste, ha rivolto il suo pensiero agli anziani, di cui molti soli nelle loro case, e alle famiglie che vivono con fatica questo tempo. Quindi la preghiera per i sacerdoti che ieri mattina non hanno potuto riunirsi per la Messa crismale che li avrebbe riuniti in cattedrale per il rinnovo delle promesse sacerdotali e per ricevere gli olii consacrati. «Quella per i sacerdoti è da parte mia preghiera riconoscente. Il Giovedì Santo è il giorno che ci accomuna. Vi ringrazio per aver fatto sentire in molti modi la vicinanza del Signore».

Il grazie è andato anche alla comunità dei frati che assistono i malati in ospedale. Monsignor Beschi ha evidenziato nell’omelia come nell’estrema essenzialità della celebrazione - privata del suo aspetto gioioso, dell’assemblea, del rito della lavanda dei piedi - domini la Parola di Dio. «È una Parola che ci invita alla memoria di ciò che nutre la speranza. In questi giorni che ci vedono lontani fra di noi, pensiamo ai nostri cari che non possiamo incontrare, pensiamo ai nostri nonni che ci hanno preparato la strada. Alla luce della Parola di Dio vogliamo coltivare la memoria di ciò che ci ha fatto bene, perché possiamo guardare al futuro con speranza».

Monsignor Beschi ha raccontato delle molte persone che gli hanno scritto, manifestando la mancanza del pane eucaristico e della comunità. «È una sofferenza non da poco che comprendo. Siete nella vostra casa, avrete finito di cenare. Se una celebrazione così, se la memoria di Gesù riesce a toccarvi il cuore fate della vostra casa la chiesa di oggi. Non c’è bisogno di gesti santi o sacri anche se qualche segno non è male: il trovarvi a tavola, il perdonarvi a vicenda, benedire i vostri figli, concludere la giornata con una preghiera, volgere lo sguardo ad un’immagine sacra che vi è cara. La vostra casa, la vostra tavola, il vostro pane. Battezzati, sposati nel Signore, siete voi stessi i sacerdoti di questa Liturgia domestica che avviene ora dopo ora nelle vostre case in questi giorni».

L’invito che il vescovo ha rivolto nella parte conclusiva dell’omelia è stato quello a gesti d’amore da offrire in questi giorni, come dono concreto e autentico. «Nel Giovedì Santo c’è il gesto d’amore più grande di Gesù che consegna se stesso e invita noi a consegnare noi stessi. C’è il gesto dell’amore che diventa dono, non solo servizio, ma dono autentico. È questo ciò di cui abbiamo bisogno». La Messa del Giovedì Santo - celebrata nel cuore di uno dei luoghi in cui la pandemia ha mostrato tutta la sua forza distruttiva e in cui si è altrettanto rivelata la forza del bene e della cura - ha portato a toccare quasi con mano quell’amore donato nel suo significato più vero.

«L’ospedale è una grande organizzazione - ha osservato il vescovo - in cui si muovono grandi competenze assolutamente necessarie, ma poi accanto alla cura indispensabile, tutti attendono uno sguardo, attendono una parola, attendono un sorriso, attendono una carezza. È quello di cui alla fine, a volte proprio alla fine, noi tutti abbiamo bisogno. L’amore ci è necessario». La celebrazione è proseguita senza il rito tradizionale della Lavanda dei piedi. «Ricorderemo questo Giovedì Santo non solo per le condizioni in cui è stato celebrato, - ha concluso - ma per i sentimenti di Cristo che ci ha ispirato»

