Oggi e domani giornate di esodo

Attenzione alle code e all’area di Bologna Secondo fine settimana da bollino nero sulle strade delle vacanze: quello di oggi e domani è il weekend del grande esodo estivo, che vedrà riversarsi in autostrada almeno 9 milioni di italiani e che contribuirà a svuotare le città, per quanto in questi ultimi giorni le presenze anche a Bergamo siano già visibilmente diminuite.

Il temuto bollino nero di Autostrade per l’Italia è previsto solo per questa mattina, fin dalle prime ore, ma anche nel pomeriggio e domani si preannuncia traffico intenso da bollino rosso. Con la novità di questi giorni dello scambio di carreggiata a Bologna sul raccordo tra l’A1 e l’A14, dovuto all’incidente di lunedì scorso. Per i tanti bergamaschi diretti in Riviera, il consiglio è quello di partire molto presto o in serata, onde evitare di trovarsi nel traffico nelle ore più calde. Il meteo infatti non aiuterà gli automobilisti in coda: seppure in lieve calo, le temperature si preannunciano anche domani oltre i 30 gradi. Da settimana prossima, solo bollini rossi verso le città.

