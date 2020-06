Oltre 4 mila test già prenotati a Bergamo

Lunedì si parte con i prelievi Alle ore 16 di venerdì 12 giugno il numero dei test sierologici prenotati sul sito oggicomestai.it è arrivato a 4.342, di cui oltre 1600 per la sola giornata di lunedì.

«Dopo la prenotazione numero 1000, venerdì mattina sono state svolte verifiche al sistema per constatarne il corretto funzionamento e la web app è stata sospesa momentaneamente, ritornando disponibile poco dopo e processando correttamente tutte le nuove richieste» fanno sapere da Palazzo Frizzoni. In totale sono cinquantamila i test che verranno offerti gratuitamente a tutti i cittadini di Bergamo, assieme ai tamponi per i positivi.

I prelievi saranno effettuati in quattro punti della città, al ritmo di 2.000 al giorno, per cinque settimane di indagine: l’iniziativa è stata avviata dal Comune di Bergamo sotto la supervisione di Regione e Ats, e resa possibile grazie alla collaborazione di privati e Terzo settore.

Come funzionerà questa grande ricognizione?La durata è di 5 settimane, e si è igà partiti con la prenotazione, attraverso la web app Oggicomestai.it, mentre i prelievi partiranno da lunedì. In 4 punti della città, messi a disposizione dal Comune: la palestra della scuola Mazzi, in via Fratelli Calvi, e quella di via dei Carpinoni, la palestra della scuola Muzio, in via San Pietro ai Campi, e il foyer del teatro Creberg. In ognuno di questi spazi saranno effettuati 500 prelievi al giorno, da lunedì a venerdì, dalle 13 alle 19.

«Partiamo dalla classe di età 18-64, che è quella della popolazione attiva, e poi, a seconda della risposta, avremo la possibilità di estendere anche ad altre fasce di età. La dotazione iniziale è di 50 mila test sierologici e fino a 20 mila tamponi, che coprono il 70% circa del target: se aderisse il 50% potremo estendere anche agli over 65 mentre con un’adesione del 45% saremo in grado di fare il test a tutti i cittadini di Bergamo dai 10 anni in su» ha spiegato il sindaco Giorgio Gori.

In caso di positività al test sierologico, quindi con l’esito che rileva la presenza di anticorpi IgG al Covid, il cittadino viene invitato a mettersi in isolamento, in attesa di essere contatto dal call center organizzato dal Comune: entro 48 ore viene effettuato il tampone (nella fascia oraria tra le 8 e le 12), in caso di positività l’esito viene trasmesso ad Ats che provvederà a inserire il nominativo nel portale regionale riservato alle segnalazioni Mainf.

