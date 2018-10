Oltre 500 studenti «salva vita»

pronti a usare il defibrillatore Una mattinata di formazione all’uso del defibrillatore per oltre 500 diciottenni agli Istituti Natta e Quarenghi con gli esperti del soccorso.

Oltre 500 studenti di 18 anni formati, in una sola mattinata, all’uso del defibrillatore. L’iniziativa si è svolta a Bergamo presso gli Istituti scolastici Natta e Quarenghi ed è stata promossa dall’Articolazione aziendale territoriale 118 di Bergamo - dell’Azienda regionale Emergenza Urgenza della Lombardia - con i Cefra provinciali (Anpas, Cri, Faps e Fvs), in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo e l’Associazione socio educativa ragazzi On The Road.

Obiettivo raggiungo con successo e grande interesse da parte degli studenti coinvolti provenienti da più di venti Istituti scolastici secondari di secondo grado della città e della Bergamasca (Zogno, Romano, Trescore Balneario, Dalmine, Alzano e Nembro). Il corso di formazione Blsd laico (Basic life support and defibrillation), gratuito, ha visto schierati anche docenti e personale scolastico guidati da 90 istruttori soccorritori. La giornata di formazione Blsd si è tenuta in due momenti distinti - parte teorica e pratica sul campo sportivo dell’Istituto Natta - e ha visto anche la toccante testimonianza di alcuni giovani e adulti salvati dall’utilizzo del defibrillatore.

È stata anche l’occasione per promuovere l’applicazione salvavita del 112 da parte dei «Ragazzi On The Road», testimonial tra i giovani del Numero Unico d’Emergenza. Where A REU è scaricabile gratuitamente da tutti i device, geolocalizza il punto di richiesta dell’intervento ed è indispensabile (alle volte davvero vitale) per ridurre i tempi di soccorso. Ai partecipanti al corso di formazione sono state distribuite delle bottigliette d’acqua - anch’esse simbolo di vita - e delle merende offerte da Oriocenter che ha sostenuto l’iniziativa giunta al suo quarto anno di attività.

