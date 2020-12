Bergamo, oltre 60 mila m² di asfaltature

In Borgo Palazzo sarà fonoassorbente Approvato il piano di asfaltature per la città di Bergamo nel 2021.

Un piano di manutenzioni per il 2021 davvero significativo, di ben 1 milione di euro: è questo il contenuto della delibera approvata ieri dalla Giunta del Comune di Bergamo, documento che prevede infatti l’asfaltatura di ben 60.200 metri quadrati di strade in città, con lavori che dovrebbero avere avvio tra la tarda primavera e l’estate 2021.

Ecco gli interventi previsti:

Via Borgo Palazzo marciapiede/ciclopedonale 4.300,00 da viale Pirovano a via Verne 18.000,00 mq

Via Sombreno e via Pascolo Tedeschi da via Madonna del Bosco a confine Comune di Paladina 8.500,00 mq

Via Generale Marieni da via San Sebastiano a via Torni 3.200,00 mq

Via Raboni da via P. Ruggeri a via Manganoni 900,00 mq

Via Savio e via Pacino da Nova da via Campagnola 1.700,00 mq

Via Broseta da piazza Pontida a via Nullo 2.600,00 mq

Via Ghislanzoni da via D’Alzano a via Tiraboschi 1.600,00 mq

Via Tiraboschi da largo Medaglie D’Oro a Porta Nuova 3.000,00 mq

Via Moroni da via Carducci a via per Curnasco 12.000,00 mq

Via Pelandi da via Rovelli a via Borgo Palazzo 2.200,00 mq

Via Tadino da via Grumello 2.200,00 mq

La posa di un asfalto

«Ci accingiamo – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - a mettere altri 60mila metri quadrati di strade in città. Negli ultimi anni siamo intervenuti in centinaia di punti della città e gli interventi completati hanno avuto un impatto positivo sulla percorribilità e sicurezza delle strade interessate: lavoriamo anche quest’anno, dunque, nella direzione di rendere quanto più sicuro il percorso sulle strade e sulle circonvallazioni cittadine. Considero particolarmente significativo l’intervento di rifacimento dell’asfalto su marciapiede e ciclabile di via Borgo Palazzo, ma anche la prosecuzione degli interventi di sistemazione dei colli di Bergamo e delle aree centrali della città, molto sollecitate dal frequente passaggio dei mezzi pubblici: in via Tiraboschi prevediamo anche la realizzazione degli attraversamenti pedonali in cubetti di porfido, completando l’intervento di riqualificazione avviato lo scorso anno».

BORGO PALAZZO: ASFALTO FONOASSORBENTE. L’asfalto che sarà posato su via Borgo Palazzo sarà in materiale fonoassorbente, in modo da migliorare l’inquinamento acustico della strada: oggi l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha infatti risposto positivamente alla richiesta dei colleghi degli uffici dell’ambiente.

Andiamo con ordine. Nel 2017 il Comune ha aggiornato la mappatura acustica in relazione alle infrastrutture stradali di propria competenza e ai livelli di rumore che generano sugli edifici prospicienti. Sono state compiute rilevazioni continuative e stilato un piano di priorità per le infrastrutture con più di 3 milioni di veicoli all’anno, come definito dalla normativa. Il tema riguarda il rumore medio in un lasso di tempo esteso che le strade producono, non eventuali picchi limitati nel tempo. Da queste valutazioni, che sono la sintesi di diversi variabili tra cui il numero di veicoli, la popolazione esposta, i limiti acustici di legge (definiti in modo differente a seconda della tipologia di strada), la presenza o meno di siti sensibili (scuole, case di cura ecc.) la parte asfaltata di via Borgo Palazzo spicca al primo posto, con un punteggio di priorità di intervento quasi doppio rispetto alla seconda classificata. Non potendo essere le barriere fonoassorbenti utilizzate in ambito urbano, la soluzione più consolidata è l’asfalto fonoassorbente. Vista la decisione di riasfaltare la via, si è colta l’occasione per intervenire.

