Oltre il Colle, bloccati in parete

Due escursionisti salvati sull’Alben Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. la disavventura causata dall’inesperienza, da una decisione sbagliata sull’itinerario e anche dal distacco di un lastrone di neve che li ha coinvolti.

Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre la VI Delegazione orobica è intervenuta per soccorrere due persone incrodate in Alben, nel Canale del Sacc. Erano rimasti bloccate per una serie di fattori: l’inesperienza, una decisione sbagliata sull’itinerario e anche il distacco di un lastrone di neve che li ha coinvolti. Non erano più in grado di proseguire e hanno chiesto aiuto. Sul posto però c’era vento molto forte e quindi non era possibile eseguire il recupero diretto con il vericello dell’elicottero. Il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è stato sbarcato sulla cresta di uscita del canale, ha raggiunto i due escursionisti e li ha messi in sicurezza.

Nel frattempo, si sono preparati i tecnici della stazione di Oltre il Colle; anche uno di loro è stato portato sulla cresta. Una volta raggiunto l’altro tecnico, li hanno calati nel punto ideale del canale e insieme, con la tecnica di conserva, hanno raggiunto la cresta sommitale. A quel punto, l’elicottero di Bergamo ha potuto effettuare il recupero e il trasporto a valle. La valutazione da parte del personale sanitario ha escluso la necessità del trasporto in ospedale. L’intervento si è svolto in un contesto alpinistico molto tecnico. La preparazione e sinergia tra le forze in campo, Areu e Cnsas, ha permesso una rapida risoluzione dell’intervento, con il massimo contenimento dei rischi per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA