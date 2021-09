Oltressenda Alta, nella notte ritrovata la 17enne dispersa nei boschi: sta bene Una buona notizia nelle prime ore della mattinata di lunedì 20 settembre: è stata ritrovata in buone condizioni la ragazza di 17 anni dispersa domenica nella zona di Valzurio.

Il ritrovamento poco dopo l’una: la giovane era in condizioni abbastanza buone. Si trovava sopra l’abitato di Nasolino, verso Colle Palazzo, con il suo cane, con cui era uscita per una escursione. Pioveva e poi, con il buio, la 17enne era in difficoltà e ha perso l’orientamento.



Al momento del ritrovamento era confusa e infreddolita ma le sue condizioni erano buone: è stata subito soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti. Le ricerche si sono attivate domenica pomeriggio con l’intervento del Cnsas - VI Delegazione Orobica, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Una squadra che ha lavorato tutta la notte dopo che l’allarme era scattato nella giornata di domenica nella zona tra Villa d’Ogna e Oltressenda Alta: le ricerche sono partite dai i boschi delle baite del Moschel, sulle pendici occidentali della Presolana. La ragazza, residente nella zona, si era allontanata da casa domenica mattina intorno alle 10 insieme al suo cane, di grossa taglia, con l’intenzione di andare a cercare funghi.

Da Villa d’Ogna al Moschel (che si trova in territorio di Oltressenda) è un tragitto non indifferente da fare a piedi, anche se chi abita da queste parti lo compie abitualmente. L’allarme è scattato poco dopo le 18. Già i famigliari si erano portati sul posto per cercare la ragazza, ma senza successo. Forze dell’ordine e volontari sono saliti all’imbrunire e hanno iniziato una ricerca a tappeto su un territorio molto vasto e purtroppo poco coperto dal segnale dei telefoni cellulari.

Il dispiegamento di forze è stato imponente: una sessantina i soccorritori hanno lavorato con anche l’intervento dell’elicottero di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza, che ha sorvolato la zona fino a che si è fatto buio. Con il sopraggiungere del buio, anche l’elisoccorso di Como, abilitato per il volo notturno, ha raggiunto l’area da controllare. Il ritrovamento poco dopo l’una, esattamente all’1.30 di lunedì mattina 20 settembre: la 17enne, in stato confusionale, è stata quindi trasportata in ospedale per le cure mediche del caso. Le sue condizioni sono buone.

