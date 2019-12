Omicidio di Gianna Del Gaudio

Il dna di Tizzani resta nel processo Il giudice ha respinto la richiesta della difesa dell’unico imputato nel processo del delitto di Seriate che chiedeva di estromettere dal dibattimento le tracce di dna trovate sul taglierino perchè l’esame non è ripetibile.

Continua il processo su Antonio Tizzani, l’ex capostazione 71enne di Seriate accusato di aver sgozzato la moglie Gianna Del Gaudio, ex professoressa di 63 anni, la sera del 26 agosto 2016. Il giudice ha rigettato la richiesta della difesa di non considerare la prova del dna attribuito a Tizzani trovato sul taglierino. Gli avvocati sostengono che sull’esame ci sia una sorta di «giallo» e che al momento dell’esecuzione non ci sia stata corretta informazione al consulente della difesa. La decisione del giudice ammette quindi la prova agli atti del processo.

Gli avvocati di Tizzani hanno chiesto che vengano introdotti nel processo le relazioni sul dna di un altro omicidio, quello di Daniela Roveri, avvenuto martedì 20 dicembre del 2016 a Bergamo e che secondo la difesa potrebbe avere dei collegamenti con quello di Giovanna Del Gaudio. Il Pm si è opposto perchè ha sostenuto si tratti di un’indagine ancora in corso e quindi coperta dal segreto istruttorio. La decisione verrà presa dai giudici il 19 dicembre, data in cui è stato aggiornato il processo.

