Operaio schiacciato in un macchinario

Grave incidente sul lavoro a Cologno Un operaio di 48 anni è rimasto schiacciato in un macchinario per il lavaggio delle cisterne nell’azienda di materie plastiche in via delle Industrie a Cologno al Serio.

Un operaio di 48 anni è rimasto schiacciato in un macchinario per il lavaggio delle cisterne dell’azienda di materie plastiche Laf, in via delle Industrie a Cologno al Serio. I soccorsi sono stati allertati poco dopo mezzogiorno e sul posto è arrivato l’Elisoccorso, oltre all’auto medica e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del fuoco di Bergamo, i Carabinieri di Treviglio e il personale Ats Bergamo per i rilievi del caso. L’uomo sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Seguono aggiornamenti.

