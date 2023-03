Operato da sveglio per una aneurisma all’aorta addominale: «Nessuna paura»

Un intervento simile non ha precedenti in letteratura, in tutto il mondo: lo specificano gli specialisti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, rimarcando che «l’ottimo esito ora apre possibilità di valutarne l’eventuale applicazione anche per altri pazienti, valutando caso per caso». Il «caso simbolo» è quello di Livio Airoldi, 79 anni, con una grave patologia respiratoria, al quale nel corso di un controllo pneumologico, è stato individuato un aneurisma sottorenale di oltre 8 centimetri, che rischiava un’imminente rottura e che andava operato. Ma le condizioni del pensionato, una vita da muratore, non consentivano né una tecnica mini-invasiva con l’applicazione di un endoprotesi all’aorta addominale (a cui era già stato sottoposto nel 2015), né tanto meno un intervento «a cielo aperto» in anestesia totale. Il paziente, infatti, non poteva essere intubato a causa della sua patologia pneumologica.