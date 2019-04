Ora il nome del nuovo stadio è ufficiale

«Si chiamerà Gewiss Stadium» Svelato il nome del futuro stadio cittadino: per le prossime sei stagioni, dal campionato 2019/20, Gewiss sarà al fianco dei Nerazzurri per raggiungere i più importanti traguardi sui campi italiani ed internazionali.

Due grandi realtà, simbolo dell’identità e dell’eccellenza bergamasche, incrociano il loro destino sul rettangolo verde. Nasce il sodalizio fra Gewiss e il club nerazzurro e che porterà alla nascita del futuro stadio orobico che avrà il nome di Gewiss Stadium.

Molto più di una sponsorizzazione, l’accordo fra Gewiss e Atalanta è il frutto di un «percorso che nasce dalla volontà di fare di Bergamo un incubatore di idee e progetti innovativi che prendono corpo e sostanza, per raggiungere i traguardi più ambiziosi e per occupare la vetta della classifica fra le città italiane ed europee» spiega Gewiss.

«Siamo orgogliosi ed onorati di aver fatto il nostro ingresso sul palcoscenico più importante dello sport italiano al fianco di Atalanta», spiega Luca Bosatelli, vice presidente e ceo di Gewiss. «La scelta di unire il nome di Gewiss ai colori nerazzurri nasce dalla volontà di sancire il legame con la nostra bellissima città e contribuire al raggiungimento dei traguardi sportivi più ambiziosi, sia in Italia che in Europa. Bergamo e i bergamaschi meritano un palcoscenico moderno, innovativo e d’avanguardia dove poter esprimere il proprio attaccamento alla squadra nerazzurra, vivendo e respirando le meravigliose emozioni che solo il calcio e lo sport sanno regalare».

«Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Gewiss che a partire dalla stagione 2019-2020 entrerà ufficialmente a far parte della famiglia atalantina» ha dichiarato Luca Percassi: «Un’altra eccellenza del territorio bergamasco unisce il suo nome a quello dell’Atalanta. Gewiss affiancherà la nostra Società in un progetto che sta a cuore a tutti i nostri tifosi quale è la riqualificazione dello stadio. Per chi ama i colori nerazzurri è più di uno stadio, è casa Atalanta, la casa di tutti i nostri tifosi che dal prossimo 1 luglio si chiamerà appunto “Gewiss Stadium. Quella con Gewiss è più di una partnership, è la volontà di collaborare insieme alla realizzazione di un progetto di grande valenza per Bergamo e tutti i bergamaschi».

Nell’ambito del sodalizio, Gewiss metterà a disposizione della società orobica il proprio team di professionisti ed esperti per l’illuminazione del campo e delle tribune, oltre che per la gestione, la protezione e la distribuzione dell’energia in tutte le aree interne ed esterne del futuro stadio.

