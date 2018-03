Orio ancora terzo scalo d’Italia

Al top per passeggeri e merci Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Orio al Serio: lo scalo bergamasco si conferma tra gli aeroporti al top per traffico di persone e merci nel 2017.

Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Orio al Serio: lo scalo bergamasco si conferma tra gli aeroporti al top per traffico di persone e merci ì nel 2017. Sono 174.628.241 i passeggeri che sono transitati negli aeroporti nazionali nel 2017, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016; l’aeroporto principale si conferma quello di Roma Fiumicino con quasi 41 milioni e gestisce oltre il 23% del totale del traffico, seguito da Milano Malpensa e Bergamo. In aumento anche il numero dei movimenti aerei commerciali (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto) del 2,4% rispetto al 2016, per un totale di 1.364.564 movimenti.

Più rilevante, invece, l’aumento del trasporto cargo (merce + posta) con un totale di 1.090.923 tonnellate, il 9,2% in più del 2016. Per il trasporto cargo, Milano Malpensa si conferma l’aeroporto maggiormente utilizzato, con un’incidenza del 54,1% sul totale e con un aumento del 7,5%, seguito dagli scali di Roma Fiumicino e di Bergamo. Per il traffico di Aviazione Generale, tra i dati pervenuti all’Enac, il primo aeroporto per numero di movimenti risulta Roma Urbe, con 26.298 movimenti, mentre al secondo posto Milano Linate (21.263 movimenti) e al terzo Torino Aeritalia (21.123 movimenti). Per il 2017 la graduatoria totale di collegamenti nazionali e internazionali vede al primo posto la compagnia irlandese Ryanair, con Alitalia al secondo posto che si conferma comunque primo vettore per i collegamenti nazionali.

