Oriocenter cresce con hotel e Spa

Centri commerciali, sfida all’«on line» Dieci milioni per il restyling degli interni. Albergo da 140 camere e spazio ad aree benessere. E un progetto con l’Università per dar vita a un proprio marchio. «Fondamentale intercettare il cambiamento».

Negozio «contro» shoppingng on line: chi vince? Nessuno dei due. Perché, per quanto l’84% dei consumatori prediliga ancora gli spazi fisici, la vera chiave di successo sta nell’integrazione tra questi e il canale on line. A fronte di una clientela sempre più esigente, è impensabile che tutto possa rimanere così com’è. Ecco perché Oriocenter, che a novembre si appresta a tagliare il traguardo dei 20 anni (il centro commerciale è nato nel 1998 da un’idea del promotore Antonio Percassi), ha dato il via ad un’operazione di restyling degli interni e ha in cassetto una serie di nuovi progetti.

