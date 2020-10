Oriocenter, ruba capi d’abbigliamento

Denunciata 33enne a Orio Identificate 50 persone nei controlli dei Carabinieri di Bergamo su città e hinterland.

Una donna di 33 anni, di origine bulgara, è stata denunciata dai Carabinieri per furto aggravato di capi d’abbigliamento in un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio. È uno dei risultati dei controlli dei Carabinieri di Bergamo, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere. I militari dell’Arma hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel capoluogo e nell’hinterland cittadino, controllando numerose persone e veicoli in transito.

I controlli hanno consentito di identificare circa 50 persone, 11 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, e sono state inoltre elevate 12 contravvenzioni al codice della strada.

In particolare, un uomo, 45enne originario di Sarnico e residente a Castelli Calepio, è stato arrestato dai militari della Stazione di Grumello del Monte su ordinanza del Giudice del Tribunale di Brescia che, a seguito di violazioni accertate dai Carabinieri della locale Stazione, gli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto, disponendo che tornasse in carcere.

Una donna di 33 anni, di origine bulgara, è stata invece denunciata dai Carabinieri per furto aggravato di capi d’abbigliamento presso un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Orio Center, mentre i militari della Tenenza di Seriate hanno denunciato un 44enne residente a Bergamo per appropriazione indebita di documenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA