Le raffiche di vento a Lizzola

Le raffiche di vento a Lizzola (Foto by Mirco Bonacorsi)

Orobie, raffiche a oltre 100km/h

Il vento spazza le cime - Foto/Video Una giornata stupenda con cielo terso in pianura e in montagna il vento ha superato i 100 km/h.

La foto ritrae il rifugio Mirtillo, sulle piste di Lizzola, avvolto dalla bufera di neve. Le raffiche hanno superato in quota i 100 km/h, il vento che in pianura ha reso il cielo molto terso, in montagna ha spazzato le cime ricoperte di un spesso manto di neve.

Le creste spazzate dal vento

(Foto by Mirco Bonacorsi)

Nella centralina al rifugio Curò sono state registrate raffiche di 103 Km /h.

Guarda il video delle cime delle orobie solcate dal vento.

