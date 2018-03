Risveglio imbiancato al rifugio Albani

La neve dà il benvenuto alla primavera Il rifugio Albani, in quel di Colere, immerso nella neve: almeno 10 centimetri per questo debutto di primavera.

Una nevicata di quelle che non si dimenticano sulle Orobie. Basta guardare la foto scattata da due scialpinisti al rifugio Albani a Colere. Il rifugio, punto di partenza ideale per le pareti di roccia della Presolana, è completamente immerso nella neve. Uno scatto con la situazione al rifugio Albani in una normale giornata tardo primaverile è sorprendente: ci sono almeno una decina di centimetri di neve sulla montagna scalvina.

E proprio i gestori mettono in guardia dal rischio valanghe: la neve è molto pesante e non è il caso di avventurarsi per qualche fuoripista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA