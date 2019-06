Orobie, riparte la stagione dei rifugi Qualche sentiero con un po’ di neve

Orobie, riparte la stagione dei rifugi

Anche se un po’ in ritardo rispetto al consueto, la stagione estiva, anche ai rifugi, ha preso il via. Qualcuno aveva già aperto a inizio maggio mentre altri, soprattutto quelli alle quote più elevate, hanno dovuto fare i conti con la prolungata presenza della neve, non tanto per lo spessore accumulato durante l’inverno quanto per le pessime condizioni meteo del mese di maggio che ne hanno impedito il naturale scioglimento. In Valle Brembana, ai 2.222 metri di quota del Benigni, la stagione ha preso il via lo scorso fine settimana (ma in maniera continuativa dal 22 giugno). Già aperto anche il rifugio Brunone, a Fiumenero di Valbondione. Il rifugio Tagliaferri, in Val di Scalve, aprirà questo fine settimana.

