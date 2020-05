Ospedali in Fiera a Milano e Bergamo

Gallera: «Resteranno attivi» L’assessore al Welfare: ««Meglio che qualcuno mi dica che non ho utilizzato qualcosa di molto innovativo - ha concluso - che non mi chieda perché non sono riuscito a curare le persone».

«Ringraziamo la generosità dei lombardi che hanno finanziato integralmente queste realtà - ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa a Mantova - che rimangono».

Gallera ha ricordato che ci sono stati progetti simili in altre regioni, come le Marche o l’Emilia. «Ma l’unico problema - ha osservato - che è stato posto è Milano, che rimane. Nessuno chiude niente». «Spero nell’ambito del mio mandato di poterlo vedere smontato perché vorrà dire che è finito il Covid e abbiamo il vaccino e non ci sarà più bisogno. Ma fino a quel momento - ha assicurato - quel presidio rimane aperto». Secondo Gallera, «se fosse successo a Milano quello che è successo a Crema e a Bergamo oggi ci sarebbe qualcuno a dire che avevamo lasciato, come a Madrid, le persone per terra con le coperte da qualche parte».

