I due freestylers all’arrivo in piazza Vecchia (Foto by frame del video)

Palleggiano ininterrottamente sulle Mura

La sfida in un video incredibile -Guarda Enrico Maffioletti e insieme a Gunther Celli, due freestylers professionisti hanno lanciato la sfida. tre chilometri in mezzo alla gente senza mai fare cadere il pallone. L’arrivo in Piazza Vecchia.

Due giovani freestylers professionisti, Enrico Maffioletti e insieme a Gunther Celli hanno realizzato un’impresa difficilissima: palleggiare per quasi tre chilometri in salita lungo tutte le Mura venete fino ad arrivare in Piazza Vecchia. Una sfida impossibile vista anche la quantità di gente che si sono trovati di fronte sulla Corsarola. Guarda come è andata nel loro video.

