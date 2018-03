«Panorama» racconterà Bergamo

Dal 9 al 12 maggio iniziative e eventi Si chiama Panorama d’Italia è un viaggio nelle città dello stivale per raccontarne le eccellenze direttamente dalle piazze. Le registrazioni si alterneranno a eventi gratuiti.

Bergamo è tappa del nuovo Panorama d’Italia. La live&media experience di Panorama, che da 5 anni racconta l’Italia direttamente dalle sue piazze con iniziative ed eventi aperti a tutti, torna a celebrare i protagonisti dell’Italia migliore nel mondo dell’impresa, dell’economia, della cultura, della scienza e dell’enogastronomia, in 6 nuove tappe da aprile a settembre. Il newsmagazine del Gruppo Mondadori, diretto da Raffaele Leone, attraverserà l’Italia da nord a sud, coinvolgendo eccellenze locali e ospiti prestigiosi, moderati dalle firme del giornale. Per quattro giorni ogni città accoglierà un calendario ricco di appuntamenti nei luoghi più vivi e rappresentativi, a stretto contatto con i suoi protagonisti.

Si parte da Firenze (11-14 aprile) per poi fare tappa a Bergamo (9-12 maggio), Reggio Emilia e Piacenza (23-26 maggio), Napoli (13-16 giugno), Palermo (12-15 settembre), Roma (26-29 settembre). A queste si aggiunge, a giugno, This is Italy, la tappa speciale di New York (28 giugno-2 luglio) che già lo scorso anno ha dato vita a tre giorni di eventi e workshop dedicati alle aziende e eccellenze italiane che hanno saputo radicarsi negli Stati Uniti.

“Bergamo è una sorpresa per tutti coloro che la visitano per la prima volta. Cultura, arte, paesaggio, storia, bellezza, eleganza, musica colpiscono e coinvolgono immediatamente i visitatori. Un vero capolavoro italiano. Siamo felici che la carovana di Panorama d’Italia faccia tappa quest’anno nella nostra città: ci aiuterà a raccontarla ancora meglio, a tante altre persone”, ha commentato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Una vera e propria consacrazione per una formula ormai rodata tra talk show, dibattiti con i protagonisti della politica nazionale, convegni, spettacoli: negli scorsi quattro anni sono state 20 milioni le persone raggiunte dal tour, con oltre 500mila persone intervenute direttamente agli appuntamenti nelle 45 città, più di 1600 tra ospiti e relatori (tra cui anche Ministri, Presidenti di Regione e Sindaci), e quasi mille eventi gratuiti e aperti al pubblico. E il format quest’anno si arricchisce con un nuovo team editoriale che spazia attraverso tutti i temi dell’attualità: accanto al direttore Raffaele Leone e il responsabile editoriale del tour Sergio Luciano, ecco Nicola Porro, protagonista dei talk show su crescita e sviluppo del territorio; Oscar Giannino, che guida gli incontri con le imprese su economia e innovazione; Vittorio Sgarbi, ormai mattatore indiscusso delle lezioni d’arte alla scoperta dei tesori italiani; il direttore di Focus Jacopo Loredan che tirerà le fila degli incontri su scienza e tecnologia; Marco Ventura per gli incontri con la politica nazionale e locale; Roberto Giacobbo letteralmente “alla guida” dei bike tour cittadini; il direttore di Icon Michele Lupi che curerà gli incontri con i protagonisti del fashion e del made in italy; Fiammetta Fadda per gli incontri con i migliori chef d’Italia; la direttrice di Ciak Piera Detassis a confronto con le stelle del cinema, Gianni Poglio con quelle della musica e Antonio Carnevale con gli incontri letterari d’autore.

Mentre un info-point di Panorama d’Italia sarà presidio fisso nel cuore della città per tutta la durata della tappa, in altre zone si alterneranno eventi istituzionali e momenti di spettacolo. I personaggi chiave dell’economia locale e nazionale saranno seduti tutti insieme a discutere di eccellenza territoriale e prospettive di sviluppo, in collaborazione con le Camere di Commercio e le Università. Per ogni città toccata dal tour, la società del gruppo Mondadori Inthera realizzerà una ricerca dedicata al territorio di ogni tappa per conoscere le opinioni e il grado di soddisfazione dei cittadini. A discutere dei risultati della ricerca saranno gli stessi amministratori locali, e nel corso del talk “Presidente mi spieghi”, il governatore di regione si confronterà direttamente con le domande dei cittadini.

Si rinnova l’appuntamento con gli incontri di Focus dedicati all’ambiente in collaborazione con CNR e Aeronautica Militare e all’astronomia con Umberto Guidoni che porta tutti «A spasso nello spazio» con scienziati e astronauti dell’European Space Agency (ESA).

Centrale anche quest’anno l’attenzione ai giovani, la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro: ritorna infatti il progetto rivolto ai ragazzi «100 libri per 1 scuola», che premia gli istituti superiori delle città e gli studenti più meritevoli che con un elaborato sul proprio libro preferito avranno concorso all’iniziativa. Sono infatti oltre 8mila i libri che Panorama, grazie al prezioso supporto di Mondadori Libri, ha donato nelle scorse edizioni alle biblioteche degli istituti vincitori. Inoltre, anche nell’edizione 2018 Panorama d’Italia darà la possibilità a giovani diplomati, laureandi e laureati di partecipare a tavole rotonde e incontri individuali di orientamento, realizzati in collaborazione con HRCommunity Academy Italia, con i responsabili delle risorse umane delle principali aziende del territorio.

Infine, sempre con l’intento di promuovere le eccellenze economiche locali, Panorama e IBM si fanno ora carico di una nuova sfida: offrire risposte concrete agli imprenditori e alle aziende che desiderano evidenziare un problema di business. È l’IBM Cloud Garage, iniziativa che trova soluzioni nel giro di due settimane e le presenta con un evento dedicato.

Panorama d’Italia è in TV

La live&media del settimanale di Mondadori sbarca ufficialmente anche questo anno sulle reti Mediaset. In seconda serata su Rete 4 torna “Grand Tour d’Italia”. Al programma televisivo sarà affidato il compito di esaltare e tenere insieme i fili del racconto, tappa per tappa.

Panorama d’Italia online

I principali incontri saranno visibili in diretta su Panoramaditalia.it, sul canale Panorama.tv e su Facebook. Negli scorsi anni sono state trasmesse 900 ore di eventi in diretta streaming oltre ad aggiornamenti in tempo reale. Nel sito dedicato al tour anche quest’anno sarà disponibile un’area per la registrazione agli eventi, che garantirà un abbonamento gratuito di tre mesi all’edizione digitale di Panorama.

Sui principali social network si potranno condividere tutte le impressioni e le esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’hashtag #panoramaditalia. L’account Twitter @panoramaditalia commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo i protagonisti degli incontri.

I partner

Panorama d’Italia può contare sul supporto di partner di alto livello, accomunati dall’impegno nella valorizzazione delle eccellenze italiane nel territorio. Tra questi: ab medica, ACEA, Autostrade per l’Italia, Cobat Eicma, Enel, Grimaldi Lines, IBM, Intesa San Paolo, Lottomatica, McDonald’s, Menarini, Università Telematica Pegaso. La charity partnership con la Lega del Filo d’oro accompagnerà tutte le date del tour. Tappa per tappa, inoltre, sono attive media partnership con i principali quotidiani, tv e radio locali. Panorama d’Italia è realizzato in collaborazione con Fluendo srl per la produzione esecutiva e la logistica; la piattaforma di iscrizione è gestita da The Rocks, mentre la strategia digitale è realizzata e curata da FpS Media.

Il materiale informativo di Panorama d’Italia 2018 è scaricabile su http://bit.ly/Panoramaditalia2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA