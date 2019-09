Paolo Franco lascia Forza Italia

Il consigliere aderisce a Cambiamo Il consigliere regionale lombardo Paolo Franco lascia Forza Italia per aderire a Cambiamo!, il movimento fondato dal governatore della Liguria ed ex azzurro Giovanni Toti.

La decisione è stata annunciata dallo stesso Franco agli altri consiglieri di FI lunedì mattina durante una riunione.

Il consigliere bergamasco, a quanto si apprende da Ansa, ha comunicato la sua intenzione di passare al Gruppo Misto del Consiglio regionale, dove formerà la componente Cambiamo! (al Pirellone per costituire un gruppo autonomo, infatti, servono almeno tre consiglieri). In seguito ha presentato ufficialmente le dimissioni da Forza Italia, che sono già state protocollate. Dal gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, al momento, non risultano altre uscite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA