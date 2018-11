Papa Francesco

cinque anni dopo

Sono passati cinque anni dall’elezione al soglio pontificio di Francesco, il Papa «venuto dalla fine del mondo». Un vero e proprio tsunami che, in nome del Vangelo, ha scosso profondamente i cristiani, specie quelli d’Occidente. Lo storico della Chiesa Alberto Melloni e il direttore de La Repubblica Mario Calabresi ne parleranno a Molte fedi lunedì 26 novembre alle 20.45 nella chiesa di Loreto in città. L’ingresso è gratuito ma a esaurimento posti. Per informazioni: www.moltefedi.it.

