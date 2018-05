Papa Giovanni a casa, 7000 pellegrini

A Sotto il Monte un fiume di fedeli In migliaia per pregare davanti all’urna di Papa Giovanni XXIII. Il programma della giornata. Oggi continuano le visite, ecco come fare per partecipare.

«Dobbiamo raccontare soprattutto ai nostri bambini chi era Papa Giovanni e quanto sono ancora attuali i suoi insegnamenti». Le parole di una giovane mamma, mentre esce con i due figli di 12 e 8 anni dalla Cappella della Pace di Sotto il Monte dove è collocata l’urna di San Giovanni XXIII, sono una «bussola» che aiuta a orientarsi tra la folla dei pellegrini che lunedì hanno raggiunto il paese dell’Isola bergamasca per rendere omaggio alle spoglie del Pontefice bergamasco, arrivate domenica sera dopo la tappa al Santuario della Cornabusa. C’erano anche tanti bambini con i loro genitori, infatti, tra le persone che durante la giornata si sono incamminate sul viale Pacem Interris (già dal mattino, e nel pomeriggio il «serpentone» è diventato sempre più lungo) per raggiungere la Cappella. A fine giornata il bilancio è stato di poco meno di 7 mila persone, 700 delle quali arrivate senza prenotazione.

La prenotazione delle visite online è gratuita e non è obbligatoria, ma consente ai pellegrini già registrati di presentarsi direttamente al Santuario, senza la necessità di doversi accreditare. Chi arriva senza prenotazione deve invece passare per la Sala civica di piazza Giovanni Paolo II, dove è allestito il check-in di accreditamento. Tutte le informazioni, comprese le cartine dei parcheggi e gli itinerari, sono consultabili sul sito www.papagiovannisottoilmonte.org.

Dove lasciare l’auto per far visita all’urna di Papa Giovanni a Sotto il Monte? Per accogliere i pellegrini sono state predisposte 11 aree di sosta gratuite, dalle quali si possono prendere le navette (gratuite anche quelle) che fanno la spola ogni 15 minuti circa tra il centro del paese e i parcheggi. I posti auto disponibili sono circa tremila e i bus, nel giro di pochi minuti, portano comodamente nel cuore di Sotto il Monte, in via Fornace. Un servizio da tenere presente, dunque, per raggiungere in tutta tranquillità Papa Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA