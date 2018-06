Papa, il ricordo con L’Eco di Bergamo

Foto del Santo in edicola venerdì 15 La foto di Papa Giovanni XXIII in edicola con L’Eco di Bergamo di venerdì 15 giugno. Mercoledì sera lo speciale con i momenti più belli della Peregrinatio su Bergamo Tv.

Una fotografia per ricordare la Peregrinatio. Sarà allegata a L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 15 giugno. Per gli abbonati, la distribuzione inizierà in alcuni casi giovedì 14 giugno. Sarà la riproduzione della fotografia scelta dalla diocesi per accompagnare il ritorno dell’urna di Papa Giovanni XXIII nella sua terra. Mercoledì sera, inoltre, in prima serata Bergamo Tv trasmetterà un lungo filmato che ripercorrerà i diciotto giorni della Peregrinatio.

