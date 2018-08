Papu come Ronaldo? Il web si scatena

I nerazzurri: «Il nostro CR7? È vero» Il web si scatena dopo la doppietta di Papu Gomez contro il Frosinone e le dichiarazioni di Gasperini.

Il web si scatena dopo le dichiarazioni di Gasperini su Papu Gomez al termine della partita di campionato di lunedì 20 agosto con il Frosinone: «Gomez è il nostro Ronaldo – ha dichiarato dopo la prima di campionato il mister nerazzurro – Ha svolto una preparazione molto buona con grandi motivazioni: anche nella passata stagione aveva fatto bene, ma era meno reattivo sotto porta e ha avuto anche un pò di sfortuna, mentre quest’anno è un trascinatore».

Soddisfatto della doppietta lo stesso Papu che ha siglato anche il traguardo dei 50 gol in serie A, e i fan si scatenano sui social. «Papu Gomez is our Cristiano Ronaldo? It’s true, he is» scrivono sulla pagina Instagram di papugomezlife. «Papu Gomez è il nostro Ronaldo? È vero» dicono i fan che lo immortalano con la maglia di CR7 in mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA